RSF demande aux États de protéger les journalistes travaillant sur les droits des femmes

L'ONG de défense de la presse y formule 16 recommandations, dont celles pour les États de protéger ces journalistes et d'"introduire dans le droit pénal" des circonstances aggravantes en cas de cyberharcèlement envers des journalistes femmes et des minorités de genre.

Plus de 80% ont constaté une augmentation significative du nombre de sujets relatifs aux droits des femmes, aux questions de genre, et aux violences sexistes et sexuelles depuis 2017. Mais selon plus d'un quart, travailler sur ces sujets est dangereux: cela peut conduire à être exposé à des insultes, des menaces physiques voire des agressions.

Ainsi "ce printemps féministe des médias n'est pas sans danger", souligne Thibaut Bruttin, directeur général de RSF, rendant hommage à la journaliste chinoise Sophia Huang Xueqin, qui a lancé le mouvement #MeToo en Chine et a été condamnée à cinq ans de prison en juin.