Rugby Championship: l'Afrique du Sud intraitable avec l'Australie en ouverture

Les Springboks, largement favoris, menaient 21-0 à la mi-temps et ont inscrit au total cinq essais à un, dont un doublé de Kurt-Lee Arendse.

Du côté des Wallabies, un essai transformé de Hunter Paisami en fin de rencontre (76e) a permis de sauver l'honneur et d'éviter une défaite sèche, et ce alors que l'Afrique du Sud était réduite à 13 après deux cartons jaunes infligés à Malcolm Marx et Marco Van Staden.

Les Australiens, désormais sous la houlette de Joe Schmidt, tentent de se reconstruire après un Mondial-2023 raté en France où ils avaient été éliminés dès les phases de poule.

Mais la marche était cette fois bien trop haute face aux N.1 mondiaux, et les Wallabies ont beaucoup souffert, ajoutée aux manquements dans le jeu et à une grande indiscipline (14 pénalités concédées et un carton jaune pour Andrew Kellaway en première période).