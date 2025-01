"Salut nazi" ou "geste maladroit", Musk sème le trouble peu après l'investiture de Donald Trump

Le patron de X, SpaceX et Tesla donnait un discours sur scène à la Capital One Arena, où des partisans de Donald Trump s'étaient rassemblés pour un meeting du nouveau président américain quelques heures après son investiture. Il a remercié la foule d'avoir permis le retour du milliardaire à la Maison Blanche, avant de se taper la poitrine gauche avec la main droite, puis de tendre le bras, paume ouverte. Il a ensuite répété le geste en se tournant vers le reste de la foule derrière lui.

L'historienne Claire Aubin, spécialiste du nazisme aux Etats-Unis, a estimé que le geste d'Elon Musk était bien un "sieg heil", le salut nazi. "Et bien, ça n'a pas pris longtemps", a critiqué sur X l'élu démocrate au Congrès Jimmy Gomez, en réaction à une image de l'homme le plus riche du monde faisant ce salut sur scène. Autre historienne experte sur le fascisme, Ruth Ben-Ghiat a également affirmé sur X que "c'était bien un salut nazi, et un qui était bien agressif en plus de cela".