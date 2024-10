Sauvetage héroïque: la garde civile espagnole sauve deux personnes, à la dérive dans un canot depuis 3 jours

En s'approchant, les agents ont confirmé que la lueur provenait d'un canot de sauvetage contenant deux personnes en détresse. Les personnes secourues ont rapporté qu'elles naviguaient le long de la côte andalouse lorsque leur voilier a pris feu et a coulé. Incapables d'alerter Salvamento Marítimo, elles ont réussi à déployer leur canot de sauvetage, dans lequel elles avaient dérivé pendant trois jours, poussées par les courants et le vent.

Les naufragés étaient visiblement émus en voyant la Guardia Civil venir à leur secours, s'enlaçant et pleurant de façon inconsolable. Les agents ont prodigué des soins initiaux, offrant des vêtements secs et de l'eau, avant de les transférer vers un centre médical. Les survivants présentaient des symptômes de déshydratation, de malnutrition et d'épuisement extrême.

Sans leur sauvetage, l'issue aurait pu être tragique, car les survivants avaient épuisé leurs provisions alimentaires et commençaient à souffrir du froid, ce qui mettait leur santé en péril.