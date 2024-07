Sénégal: plus de 200 migrants interceptés par la marine

L'armée sénégalaise a annoncé samedi avoir intercepté la veille plus de 200 "migrants irréguliers" à bord d'une pirogue, quelques jours après un naufrage meurtrier au large de la Mauritanie voisine d'une embarcation partie des côtes sénégalaises.

L'embarcation interceptée vendredi par la marine avait à son bord 202 personnes dont cinq femmes et un mineur, rapporte samedi la direction des relations publiques des armées (Dirpa) sur X. Elle a été arrêtée par un patrouilleur de la marine dans la localité de Lompoul, une zone de pêche dans le Nord du pays.

Près de 90 migrants partis pour l'Europe ont péri début juillet au large de la Mauritanie lorsque leur navire a chaviré et des dizaines de personnes ont été portées disparues dans ce drame.

La route de l'Atlantique est particulièrement dangereuse à cause de ses forts courants et parce que les migrants y voyagent sur des bateaux surchargés, parfois pas en état de naviguer, manquant généralement d'eau potable.

Mais elle est de plus en plus empruntée à cause du renforcement de la surveillance en Méditerranée par de jeunes gens en quête d'un meilleur avenir en Europe.