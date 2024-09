"Si vous nous frappez, nous vous frapperons": Netanyahu défie l'Iran à la tribune de l'ONU

"J'ai un message pour les tyrans de Téhéran: si vous nous frappez, nous vous frapperons", a lancé M. Netanyahu en direction du régime iranien, bête noire d'Israël et soutien du mouvement chiite libanais, dans un discours belliciste et sans concession, applaudi par ses partisans dans les tribunes.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a menacé vendredi depuis la tribune des Nations unies de "frapper" l'Iran en cas d'attaque contre son pays et promis de continuer ses guerres à Gaza contre le Hamas palestinien et au Liban contre le Hezbollah.

"Il n'y a aucun endroit en Iran que le long bras d'Israël ne peut atteindre", a-t-il martelé devant l'Assemblée générale réunie pour cette "semaine de haut niveau" à New York lors de laquelle Israël a été la cible de nombreux discours contre ses campagnes militaires meurtrières à Gaza et au Liban.

"C'est une honte historique qu'un tueur de premier plan se montre aux Nations unies et empoisonne l'Assemblée générale avec des mensonges répugnants et des menaces scandaleuses d'envahir d'autres pays et de tuer plus de gens", a réagi plus tard le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi.

Nombre de délégués et de diplomates, notamment de pays arabes et musulmans, comme les délégations libanaise et palestinienne, ont quitté la salle à l'arrivée du Premier ministre israélien au pupitre de l'Assemblée.