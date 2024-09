Situation de l'emploi mitigée en août aux Etats-Unis

Taux de chômage en baisse, créations d'emplois en hausse, mais moins qu'attendu: le marché du travail aux Etats-Unis poursuit sa lente érosion, à deux mois de l'élection présidentielle et alors que la Fed s'apprête à abaisser les taux pour éviter une flambée du chômage.

Par ailleurs, 142.000 emplois ont été créés, secteurs privé et public confondus, dans les secteurs de la construction et de la santé notamment, plus que les 114.000 de juillet, mais moins qu'attendu.

En outre, les créations d'emplois des deux mois précédents ont été révisés, faisant apparaître 86.000 emplois de moins qu'annoncés qui ont été créés, après une importante révision à la baisse, déjà, des créations d'emplois de 2023 et début 2024.

Le président Joe Biden a cependant salué la bonne santé du marché de l'emploi: "grâce à notre travail pour sauver l'économie, près de 16 millions de nouveaux emplois ont été créés", depuis son arrivée à la Maison Blanche en janvier 2021.