Sonar chinois: Pékin déplore des "accusations irresponsables" de l'Australie

Pékin a mis en garde Canberra contre des "accusations irréfléchies et irresponsables à l'encontre de la Chine", à propos de déclarations de l'Australie selon lesquelles les impulsions sonar émises par un navire de guerre chinois avaient "probablement" blessé des plongeurs de sa marine.

"Nous demandons instamment à la partie australienne de respecter les faits et de cesser de porter des accusations irréfléchies et irresponsables contre la Chine", a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Wu Qian, ajoutant que Pékin "ne s'est engagé dans aucune activité susceptible d'avoir affecté les plongeurs australiens".

M. Wu a répliqué que la version australienne des événements était "totalement incompatible avec les faits". Pékin "s'y oppose fermement et a formulé des observations solennelles auprès de la partie australienne", a-t-il affirmé.

Après des années de différends et de représailles, la Chine et l'Australie se sont efforcées dernièrement de rétablir leurs relations commerciales, autrefois très étroites. Le Premier ministre australien Anthony Albanese, s'est rendu à Pékin début novembre et a salué les progrès accomplis, les qualifiant d'"incontestablement très positifs".