Sortie du jeu "Astro Bot": l'odyssée nippone du Français Nicolas Doucet

Dans un grand open space au siège tokyoïte de Sony Interactive Entertainment, entre une table de ping-pong et quelques poufs et canapés, trône une grande télévision devant laquelle se réunit son équipe au complet tous les 15 jours pour tester les dernières avancées du jeu.

- "Contaminé" dans le Gers -

Originaire d'Aignan, "un petit village" du Gers, au coeur des vignobles d'Armagnac (sud-ouest), il raconte avoir baigné très tôt dans la pop culture japonaise, comme beaucoup d'autres de "cette génération de Français qui a grandi avec le Club Dorothée".

Il y avait dans le village "un gamer qui importait ses consoles et qui nous a tous contaminés. On avait 14 ans, on jouait à des jeux tout en japonais, on ne comprenait rien, mais on les avait un ou deux ans à l'avance. Ca a cristallisé en nous cet amour du Japon", dit-il.

Voulant d'abord devenir professeur d'anglais, il s'exile à Londres où il tombe par hasard dans le monde du jeu vidéo, officiant chez Eidos, Electronic Arts ou Lego, puis chez Sony pour travailler avec le EyeToy, une caméra permettant de jouer grâce à la reconnaissance de mouvements.