Soudan: 22 morts dans une attaque sur une ville assiégée par les paramilitaires au Darfour

Vingt-deux personnes ont été tuées et 17 autres blessées samedi par des tirs d'artillerie sur la ville d'el-Facher dans la région du Darfour, plus de quinze mois après le début de la guerre au Soudan, a rapporté une source médicale.

"Les bombardements sur le marché à bestiaux et le quartier Redayef ont fait 22 morts et 17 blessés", a affirmé à l'AFP sous couvert d'anonymat une source médicale à l'hôpital saoudien d'el-Facher tandis que des témoins ont fait état à l'AFP de "tirs d'artillerie et d'obus" par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l'armée au Soudan.

"Certaines maisons ont été détruites par les chutes d'obus", selon les mêmes sources.

Depuis début mai, les combats sont particulièrement violents dans cette capitale de l'Etat du Darfour-Nord, seule grande ville de cette région de l'ouest du Soudan à échapper au contrôle des paramilitaires.