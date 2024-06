Soudan: le Conseil de sécurité exige la fin du "siège" d'el-Facher au Darfour

Le Conseil de sécurité de l'ONU a exigé jeudi la fin du "siège" d'el-Facher par les paramilitaires au Soudan et la fin des combats autour de cette grande ville du Darfour où sont piégés des centaines de milliers de civils.

La résolution préparée par le Royaume-Uni, qui a recueilli 14 voix pour, avec l'abstention de la Russie, "exige que les Forces de soutien rapide mettent un terme au siège d'el-Facher, et appelle à l'arrêt immédiat des combats et à la désescalade dans et autour d'el-Facher".

Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre meurtrière opposant l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo.