Soudan: le PAM s'alarme d'une aggravation de la crise humanitaire

Les premières distributions de cette aide ont débuté dans l'ouest et le centre du Darfour, a indiqué vendredi la porte-parole du PAM pour le Soudan, Leni Kinzli.

L'acheminement de cette aide fait suite à de longues tractations de l'agence onusienne pour rouvrir des couloirs humanitaires depuis le Tchad après leur fermeture en février sur décision des autorités loyales à l'armée soudanaise.

"Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que, si la population soudanaise ne reçoit pas un flux constant d'aide depuis tous les couloirs humanitaires possibles - en provenance des pays voisins et de part et d'autre des lignes de front -, la situation alimentaire catastrophique du pays ne fera qu'empirer", a mis en garde Mme Kinzli lors d'un point-presse en vidéoconférence depuis Nairobi.

La guerre, qui a éclaté le 15 avril 2023 entre le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, et son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo, patron des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 8,5 millions de personnes, selon l'ONU.