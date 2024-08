Sydney est "vulnérable" à la montée des eaux, selon un rapport gouvernemental

Selon les données nationales concernant la santé, la chaleur a été responsable de 7.104 hospitalisations et 293 décès en Australie entre 2012 et 2022.

"Ces données aideront à protéger les infrastructures essentielles, comme les hôpitaux, les réseaux de transport, les barrages et les systèmes énergétiques contre les impacts du changement climatique tels que la chaleur extrême, les incendies et les inondations", a déclaré la ministre du changement climatique de Nouvelle-Galles du sud, Penny Sharpe.

Pour Kate Wylie, médecin et responsable du groupe de plaidoyer climatique Doctors for the Environment Australia, la chaleur a déclenché un nombre accru de crises cardiaques, de violences intrafamiliales et d'idées suicidaires.

"La ville de Sydney a un problème connu: il n'y a pas d'ombre dans la rue, les immeubles ont des toits noirs qui coûtent plus cher à refroidir", a-t-elle déploré, tout en rappelant les règles de bases: bien s'hydrater et rester à l'abri de la chaleur.

"La planète entière se réchauffe. Plus vite nous pourrons passer aux énergies renouvelables, plus nous serons en bonne santé", a-t-elle ajouté.