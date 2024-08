Syrie: réouverture de quatre souks restaurés dans la vieille ville d'Alep

Partager:

- Quatre souks de la vieille ville d'Alep, endommagés par les combats qui ont ravagé cette ville du nord de la Syrie pendant la guerre, ont rouvert après une longue restauration, selon un photographe de l'AFP. Classée en 2018 au patrimoine mondial en péril de l'Unesco, la vieille ville d'Alep a été l'une des lignes de fronts les plus meurtrières du conflit entre les forces gouvernementales et les factions rebelles de 2012 à 2016, lorsque les forces gouvernementales, soutenues par Moscou, ont reconquis la ville, l'une des plus vieille du monde.

Après leur restauration par des institutions privées et parrainées par l'Etat, les quatre souks ont rouvert mercredi soir en présence de responsables, d'habitants et de représentants d'ONG, dans la vieille ville, qui attirait avant le déclenchement du conflit des milliers de commerçants et de touristes. Trois autres souks restaurés avaient récemment rouvert sur un total de 37 autour de la citadelle d'Alep. Les commerces s'étendent sur environ 100 mètres dans la vieille ville, où de nombreux vestiges historiques avaient été réduits en cendres au début du conflit. Dans le souk de Saqtiya 2, Omar al-Rawwas, 45 ans, a rouvert son magasin de tapis, après des années de fermeture. "Quand je suis revenu dans le magasin (...), j'ai eu l'impression de revenir 35 ans en arrière, comme si le lieu avait retrouvé son âme", déclare-t-il à l'AFP.

M. Rawwas affirme que sa situation commence à s'améliorer. Il note le retour de clients qui étaient partis à l'étranger pendant la guerre. "Quand ils rentrent chez eux, ils découvrent leurs tapis infestés de mites et décident donc de les restaurer". Deuxième ville du pays et capitale économique avant la guerre, Alep était célèbre pour son marché couvert, le plus grand au monde avec ses 4.000 échoppes et 40 caravansérails. Selon l'Unesco, environ 60% de ce marché a été gravement endommagé et presque 30% totalement détruit pendant la guerre. L'armée syrienne a repris Alep après un siège de la ville violemment bombardée et l'évacuation de dizaines de milliers de combattants de l'opposition et de civils.