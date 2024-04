Taïwan secoué par un séisme de magnitude 5,5

Le 3 avril, cette région avait été l'épicentre d'un séisme de magnitude 7,4 qui a fait au moins 17 morts et plus de 1.100 blessés dans l'île.

Taïwan a été secoué lundi en début de soirée par un "fort" tremblement de terre, ressenti dans la capitale Taipei par le personnel de l'AFP, et l'agence météorologique taïwanaise a fait état d'une secousse de magnitude 5,5 provenant du comté de Hualien dans l'Est.

Le tremblement de terre de lundi s'est produit vers 17h08 (09H08 GMT).

Selon l'Institut de géophysique américain US Geological Survey (USGC), il était d'une magnitude de 5,3, avec une profondeur de 8,9 kilomètres.

"On a eu l'impression d'assister à l'un des plus forts séismes ou à l'une des plus fortes répliques depuis le grand tremblement de terre du début du mois", a déclaré un employé de l'AFP.