Tchad: des morts dans l'incendie d'un dépôt de munitions militaires de la capitale

Un gigantesque incendie et deux heures de puissantes explosions en chaîne dans un dépôt de munitions de l'armée ont tué un nombre indéterminé de personnes dans la nuit de mardi à mercredi dans la capitale du Tchad N'Djamena.

Le ciel de la ville a paru s'embraser littéralement au-dessus du quartier de Goudji et de sa "poudrière", le nom communément donné au plus important dépôt de munitions de tous calibres et d'armes lourdes de l'armée, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

De très nombreuses et très puissantes détonations ont résonné deux heures durant, faisant trembler des bâtiments parfois jusqu'à 6 ou 7 kilomètres du sinistre, avant de s'espacer puis cesser vers 00h30 mercredi (01H30 heure belge mercredi). Une épaisse fumée rougeâtre s'élevait encore dans le ciel, visible à plusieurs kilomètres.