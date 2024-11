Tensions au Moyen-Orient: voici pourquoi les Libanais sont tiraillés entre la joie et la tristesse après la trêve

Des dizaines de milliers de Libanais chassés par les hostilités entre le Hezbollah et Israël rentrent chez eux mercredi, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu qui met fin à deux mois de guerre ouverte entre l'armée israélienne et le mouvement libanais armé allié de l'Iran. Mais cette trêve précaire suscite à la fois la joie et l'appréhension chez les Libanais, explique notre correspondante Clotilde Bigot en direct de Beyrouth.