Tentative d'assassinat contre Donald Trump: les agents spéciaux du Secret Service n'ont pas droit à l'erreur, qui sont-ils?

Le 13 juillet, l'ex-président et candidat républicain à la Maison Blanche, en meeting à Butler, en Pennsylvanie (nord-est), échappe de peu aux balles d'un tireur. Dix jours après, la directrice du Secret Service, Kimberly Cheatle, démissionne après avoir assumé la responsabilité du "plus important échec opérationnel" de son agence "depuis des décennies". Au moins cinq de ses agents sont placés en congé d'office.

Mais ni ces mesures disciplinaires ni les enquêtes à la fois interne et indépendante engagées pour tirer les leçons du fiasco ne désarment les critiques, notamment sur le fait que le bâtiment où le tireur avait pris position se trouvait dans le "périmètre extérieur" du meeting, sous la responsabilité de la police locale et non du Secret Service.

Donald Trump a salué l'action du Secret Service dimanche sur son terrain de golf de Palm Beach, en Floride, où selon les précisions lundi de son directeur par intérim, Ronald Rowe, le suspect a été repéré et visé par un agent avant même d'être en position de tirer sur l'ex-président.

Mais ses alliés républicains déplorent le fait que son dispositif de sécurité n'ait pas été élevé au niveau dont bénéficie un président en exercice.