Toujours plus de cocaïne importée en Europe, affirme Europol

Plus de 300 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les ports européens en 2023. Les enquêteurs ont enregistré une saisie record de 121 tonnes uniquement à Anvers, soit environ 10% de plus que l'année précédente.

Aux Pays-Bas, environ 60 tonnes ont été saisies. D'après les analyses d'Europol, les saisies individuelles ont également augmenté. L'année dernière, à Rotterdam, environ 8.000 kilos de cocaïne d'une valeur avoisinant les 600 millions d'euros, dans un container avec des bananes, ont été saisis, soit la plus grande quantité individuelle saisie jusqu'à présent.

L'agence européenne avertit également sur la violence croissante engendrée par le commerce de cette drogue. "Les bénéfices énormes du trafic de cocaïne ont attiré de nombreux réseaux criminels dans l'UE", a encore détaillé le porte-parole. La concurrence mène de plus en plus souvent à de violentes confrontations. Europol enregistre plus d'assassinats, de fusillades, d'attaques avec des explosifs, d'enlèvements et d'incendies criminels.