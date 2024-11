Traditionnellement, ce (très) petit village de 6 électeurs a voté en premier: un présage pour les résultats finaux?

A l'image des sondages, les six électeurs de Dixville Notch, hameau perdu dans les forêts du New Hampshire à la frontière nord-est des Etats-Unis avec le Canada, n'ont pas réussi à départager les candidats à la présidentielle américaine.

Dixville Notch, un petit village du New Hampshire, a lancé les élections américaines mardi à minuit, perpétuant une tradition établie depuis 1960, qui lui vaut le titre de "First in the Nation" (Premier du pays). Le scrutin n'a pris que quelques minutes, comme le dépouillement et l'annonce des résultats : trois voix pour la démocrate Kamala Harris et trois voix pour le républicain Donald Trump. Est-ce la preuve que le scrutin sera, à nouveau, très serré aux Etats-Unis ?

Hormis le village voisin de Millsfield qui vote également dans la nuit, la plupart des bureaux de vote de la côte est ouvriront à 06H00 (12H00 heure belge) ou 07H00 (13H00 heure belge) mardi.