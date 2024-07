Trump, avortement, syndicats: Kamala Harris s'exprime et commence officiellement sa campagne

La vice-présidente américaine Kamala Harris a lancé sa campagne présidentielle dans l'État clé du Wisconsin, profitant de son premier meeting depuis l'annonce de sa candidature à la Maison Blanche pour comparer son bilan à celui de Donald Trump et s'engager à le battre en novembre.

C'est un État dans lequel les démocrates avaient triomphé lors des dernières élections. L'actuel vice-présidente a tenu à le souligner en ouverture de discours: "Vous nous avez aidés à gagner en 2020 et en 2024, nous gagnerons de nouveau. Le chemin vers la Maison Blanche passe par le Wisconsin."

Elle a ensuite, une nouvelle fois, saluer le bilan de Joe Biden. Avant de s'attaquer à son futur rival, Donald Trump: "J'ai affronté des criminels de toutes sortes (NDRL: référence à ses anciennes fonctions de procureur général de Californie), des prédateurs qui maltraitent les femmes, des fraudeurs qui arnaquent les consommateurs, des tricheurs qui enfraignent les règles. Donc croyez-moi quand je dis que je connais les personnes comme Donald Trump."

Elle entre dans le vif du sujet

Après cette entrée en matière, la démocrate a évoqué son programme: "Nous croyons en un avenir où chaque personne a la possibilité non seulement de s'en sortir, mais aussi d'aller de l'avant. Un avenir ou aucun enfant ne grandira dans la pauvreté. Où tous les travailleurs auront la possibilité d’adhérer à des syndicats, où les personnes âgées pourront prendre leur retraite dans la dignité et où les soins de santé et la garde d’enfants seront abordables."

Kamala Harris a également évoqué le sujet très brûlant de cette campagne: le droit à l'avortement. Elle s'est engagée à mettre un terme aux interdictions d'avortement imposées par l'ancien président Trump et à contribuer au rétablissement des libertés reproductives.