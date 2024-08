Trump menacé de poursuites judiciaires après avoir mentionné un ex de Kamala Harris dans une anecdote

Une histoire dans laquelle l'ancien président revient sur une promenade en hélicoptère avec l'ancien maire de San Francisco menace de donner lieu à un litige juridique. Willie Brown a déclaré qu'il irait en justice si Trump continuait à raconter cette histoire. De son côté, Donald Trump a menacé de poursuivre le New York Times après une couverture critique de l'anecdote en question.

Lors d'une conférence de presse tenue au début du mois, M. Trump a déclaré que M. Brown et lui avaient effectué ensemble un vol en hélicoptère et ajouté qu'à cette occasion Willie Brown lui avait dit "des choses terribles" sur la candidate démocrate à l'élection présidentielle Kamala Harris. Pour rappel, le maire de San Francisco Brown a entretenu une relation avec Mme Harris pendant un certain temps dans les années 1990.

L'ancien maire Brown qualifie cette histoire d'absurde. Il affirme qu'il n'a jamais pris l'hélicoptère avec Trump et qu'il n'a jamais fait de déclarations négatives sur Harris. M. Brown s'est adressé à la presse ce week-end en compagnie de son avocat et prévenu qu'il porterait plainte pour diffamation contre Trump s'il continuait à répéter cette histoire. "Je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux juste qu'il n'utilise pas mon nom."