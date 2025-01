Trump veut "faire le ménage" dans la bande de Gaza et propose d'envoyer les Palestiniens ailleurs

Le président américain Donald Trump a déclaré vouloir "faire le ménage" dans la bande de Gaza et propose ainsi d'envoyer les Palestiniens vers l'Egypte et la Jordanie.

Le président américain Donald Trump a proposé de déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Egypte et la Jordanie dans le cadre d'un plan de paix consistant à "faire le ménage" dans le territoire palestinien, où la trêve entre Israël et le Hamas est entrée dimanche dans sa deuxième semaines.

Mais après 15 mois de guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023, Donald Trump a comparé samedi soir le territoire à un "site de démolition" et a dit avoir parlé de la situation au roi Abdallah II de Jordanie, ajoutant qu'il allait faire de même dimanche avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

"On parle d'environ 1,5 million de personnes, et on fait tout simplement le ménage là dedans. Vous savez, au fil des siècles, ce site a connu de nombreux conflits. Et je ne sais pas, quelque chose doit se passer", a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One.

"Je préférerais m'impliquer avec certaines nations arabes et construire des logements à un autre endroit où ils pourraient peut-être vivre en paix pour une fois", a ajouté le président.