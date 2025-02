Trump veut vider Gaza pour en faire une "Côte d’Azur du Moyen-Orient": vraie proposition ou coup de bluff?

L’ancien président américain Donald Trump a une nouvelle fois frappé fort avec une déclaration choc. Il propose tout simplement de vider Gaza de ses habitants et de transformer le territoire en une destination luxueuse, rompant ainsi avec des décennies de politique américaine et ignorant totalement le droit international.

On se pince pour y croire. Le président de la plus grande puissance mondiale, l'un des berceaux de la démocratie et de l'état de droit, envisage sans vergogne de déplacer près de 2 millions d'êtres humains, de finir de détruire leur territoire en déblayant les décombres et au final de remplacer l'enclave palestinienne par une sorte de riviera destinée par essence aux milliardaires.

Dans ses propos à l'emporte-pièce, il n'exclut pas à terme le retour de tout ou partie des habitants. Mais il ne le prévoit pas non plus. À part dans l'extrême droite israélienne qui a applaudi des deux mains, cette proposition a déclenché une réprobation générale et même, comme l'écrit le quotidien Libération ce matin, "une vague d'effroi mondial".