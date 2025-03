Un Américain blessé par un coup de feu au niveau de la jambe: le tireur était... son chien

Un Américain a été blessé à la jambe par le tir accidentel de son chien, dont la patte s'est retrouvée sur la détente, selon la police de Memphis, un nouvel exemple des accidents provoqués par la profusion d'armes à feu aux Etats-Unis.

Dans la nuit de dimanche à lundi, Oreo -- un pitbull d'un an selon la presse locale -- "a sauté sur le lit et a coincé sa patte" dans la boucle qui protège la détente "et a fini par tirer", a fait état la police dans un rapport. La victime, "éraflée en haut de sa cuisse gauche", a été transportée à l'hôpital pour sa blessure légère.