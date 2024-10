Un an après l'attaque du Hamas du 7 octobre, le pape demande "une journée de prière" pour "la paix dans le monde"

Le pape François a appelé mercredi à une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde le 7 octobre à l'occasion du premier anniversaire des attaques du Hamas en Israël, à un moment où le Moyen-Orient est au bord de l'embrasement.

"Le 7 octobre, je demande à chacun de vivre une journée de prière et de jeûne pour la paix dans le monde", a-t-il déclaré à la fin d'une messe place Saint-Pierre, à Rome. Une nécessité, selon lui, "en cette heure dramatique de notre histoire, alors que les vents de la guerre et les feux de la violence continuent de bouleverser des peuples et des nations entières".