Un avion de ligne russe prend feu après son atterrissage en Turquie: des dizaines de personnes évacuées

Dimanche soir, plus de 90 personnes ont été évacuées d'un avion russe à Antalya, en Turquie, après un incendie dans le moteur gauche. L'incendie a été maîtrisé rapidement et aucune victime n'a été signalée.

Plus de 90 passagers et membres d'équipage d'un avion russe ont été évacués dimanche soir après qu'un de ses moteurs a pris feu à l'atterrissage à Antalya, dans le sud de la Turquie, a indiqué le ministère des Transports.

Un responsable de l'aéroport a précisé à l'agence Anadolou qu'il s'agissait du moteur gauche, et que l'incendie avait été éteint rapidement.

"89 passagers et 6 membres d'équipage qui étaient à bord ont été évacués sans encombre à 21H43 (18H43 GMT, ndlr) et il n'y a pas eu de blessés", selon le ministère.

L'avion arrivait de Sotchi, une célèbre station balnéaire russe de la mer Noire.

Tous les atterrissages à l'aéroport d'Antalya ont été suspendus jusqu'à 03H00 (0H00 GMT) lundi, tandis que les avions au départ ont été envoyés sur la piste militaire de l'aéroport, a indiqué le ministère.