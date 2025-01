Un avion prend feu sur la piste en Corée du Sud: 176 passagers évacués de justesse via des toboggans gonflables

L'avion d'Air Busan en provenance de l'aéroport international de Gimhae, au sud-est de Busan, et à destination de Hong Kong, a pris feu vers 22H30 locales (14H30 heure belge), selon la même source. Au total, 169 passagers et sept hôtesses de l'air ont été évacués via des toboggans gonflables, a précisé Yonhap, sans donner plus d'informations sur les causes de l'incendie.

L'agence a également signalé qu'une personne avait été blessée. Contactés, les pompiers de Busan n'étaient pas joignables dans l'immédiat.