"Un carnage à ciel ouvert à Goma": Maxime Prévot a rencontré la cheffe de la diplomatie congolaise à Bruxelles

Première activité officielle symbolique pour le nouveau ministre des Affaires étrangères. Maxime Prévot a rencontré ce mercredi la cheffe de la diplomatie congolaise à Bruxelles, avec deux sujets à aborder: la libération de Jean-Jacques Wondo et les violences dans l'est de la République démocratique du Congo.

Les sujets brûlants entre la Belgique et la République démocratique du Congo ne manquent actuellement pas. Les relations entre les deux pays ne sont pas toujours faciles, et cette rencontre entre Maxime Prévot et Thérèse Kayikwamba Wagner, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, sonne comme une volonté d’apaisement.

"J’ai reçu de très nombreuses sollicitations, mais j’ai choisi de recevoir en premier la ministre des Affaires étrangères du Congo, ce n’est pas anodin", a déclaré Maxime Prévot.