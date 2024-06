Un chiffre qui se creuse: 685 millions de personnes n'avaient pas accès à l'électricité en 2022

Le nombre de personnes sans accès à l'électricité dans le monde a augmenté en 2022 pour la première fois en dix ans, selon l'Agence Internationale de l'Energie (AIE) et l'ONU, qui prévoient une amélioration modérée de la situation, avec toujours 660 millions de personnes privées d'électricité en 2030.

Quelque 685 millions de personnes n'avaient pas accès à l'électricité en 2022, soit 10 millions de plus qu'en 2021, la croissance démographique ayant dépassé celle des connexions électriques, sur fond de crise de l'énergie, d'inflation et de tensions géopolitiques, selon un rapport annuel publié mercredi, produit également avec la Banque Mondiale (BM), l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



La crise du Covid-19, la flambée des prix de l'énergie alimentée par la guerre en Ukraine, mais aussi l'instabilité au Moyen-Orient et la multiplication des sécheresses et des inondations en Afrique subsaharienne ont contribué à cette "inversion des progrès", expliquent ces experts.