Un feu de forêt atteint une ville située dans le plus grand parc des Rocheuses canadiennes

"Les pompiers s'efforcent de sauver autant de structures que possible et de protéger les infrastructures essentielles, notamment l'usine de traitement des eaux usées, les installations de communication, le pipeline Trans Mountain", a indiqué Park Canada, l'organisme en charge des parcs nationaux, sur les réseaux sociaux.

Pour l'instant, les autorités n'ont pas donné de détails sur les infrastructures détruites.

Au total, quelque 25.000 personnes ont dû être évacuées en raison des incendies de forêt dont le nombre a explosé dans l'ouest canadien ces derniers jours avec l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur.

"On va déployer des ressources, du soutien à l'évacuation et d'autres ressources d'urgence et on va coordonner les ressources de lutte contre les feux", a déclaré sur X le Premier ministre Justin Trudeau confirmant l'envoi de l'armée canadienne.