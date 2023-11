Un haut responsable de l'ONU en visite au Moyen-Orient

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'omme, Volker Türk, entame mardi une visite de cinq jours au Moyen-Orient, dans un contexte de guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir à Gaza.

"Cela a été un mois complet de carnage, de souffrances incessantes, d'effusions de sang, de destruction, d'indignation et de désespoir", a tonné M. Türk dans un communiqué.

M. Türk était au Caire mardi et doit se rendre mercredi à Rafah, à la frontière avec Gaza, avant d'aller à Amman en Jordanie jeudi. M. Türk a également entamé des démarches pour se rendre en Israël, en Cisjordanie occupée ainsi qu'à Gaza.

Cette annonce intervient un mois après que des centaines de combattants du Hamas ont mené le 7 octobre l'attaque la plus meurtrière de l'histoire d'Israël. Plus de 1.400 personnes y ont péri d'après les autorités, majoritairement des civils tués le jour de l'attaque. Le Hamas a également pris en otage plus de 240 personnes emmenées à Gaza.

Depuis, Israël pilonne sans relâche Gaza où le nombre de morts a dépassé les 10.000, parmi lesquels plus de 4.000 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

Lors de son déplacement, le Haut-Commissaire entend "discuter avec les responsables gouvernementaux, les acteurs de la société civile, les victimes et les collègues de l'ONU de la situation des droits de l'homme dans la région".