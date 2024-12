"Un homme remarquable", "Il a sauvé d'innombrables vies": les hommages affluent après la mort de Jimmy Carter

Jimmy Carter a oeuvré sans relâche pour un monde meilleur et plus juste

L'ancien président américain Jimmy Carter, décédé dimanche, "a oeuvré sans relâche pour un monde meilleur et plus juste", ont salué dans un communiqué l'ex-locataire de la Maison Blanche Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton qui fut candidate à la présidence.

"Guidé par sa foi, le président Carter a vécu au service des autres -- jusqu'à la toute fin" de sa vie, ont écrit les Clinton dans un message de condoléances après le décès chez lui en Géorgie à l'âge de 100 ans du 39e président des Etats-Unis.

Un défenseur "des droits des personnes vulnérables"

Emmanuel Macron a salué la mémoire de l'ancien président américain Jimmy Carter, décédé dimanche à l'âge de 100 ans, qui "a défendu les droits des personnes les plus vulnérables et mené sans relâche le combat pour la paix". "La France adresse ses pensées émues à sa famille et au peuple américain", a ajouté le président français sur X.