Un marché légal d'amphibiens, "solution" pour assécher le trafic en Colombie

Le commerce illicite d'espèces sauvages génère jusqu'à 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, ce qui en fait une des activités les plus lucratives au monde, juste derrière le trafic de drogue, la contrefaçon et le trafic d'êtres humains, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Avec 895 espèces différentes, la Colombie abrite 10% des amphibiens du monde. Dans ce paradis de biodiversité qui accueille la COP16 à partir du 21 octobre, le trafic de grenouilles est passible de cinq à douze ans de prison. Alors qu'aux États-Unis et dans la majorité des pays européens, la possession de ces amphibiens est autorisée et "des millions d'animaux vertébrés terrestres sont arrachés vivants à leur environnement en Colombie pour le trafic international d'espèces", poursuit M. Lozano.

Pour contrecarrer le trafic, "Tesoros de Colombia" utilise le motif unique de taches que possède chaque grenouille sur le dos et le ventre "comme une empreinte digitale pour les différencier individuellement".

Ainsi "un code unique est attribué à chacune en fonction de ces taches, et avec des photos il est envoyé au CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) du pays de destination afin qu'à leur arrivée, elles soient vérifiées et que chaque propriétaire ait une grenouille unique, avec une traçabilité et une légalité vérifiable", explique M. Lozano.

"Cela évite la possibilité d'inclure d'autres grenouilles non légales dans ces collections internationales, protégeant ainsi l'espèce à l'état sauvage et la souveraineté de la Colombie en même temps".