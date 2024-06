"Un match de vieillards": que faut-il retenir du débat opposant Donald Trump à Joe Biden?

Le 5 novembre prochain, les Américains ont rendez-vous avec leur avenir politique alors qu'ils éliront leur 47e président. Pour mieux appréhender les enjeux de cette élection présidentielle majeure, des experts des États-Unis nous éclairent sur les enjeux de ce scrutin. On est là pour vous donner les clés de la Maison Blanche.

En attendant le 5 novembre, ce jeudi 27 juin était une date essentielle pour les élections américaines de 2024. Le premier débat opposant les deux candidats: Donald Trump et Joe Biden. Serge Jaumain, historien et spécialiste des États-Unis, est notre invité pour décrypter ce "match de vieillards" pour lequel la forme était presque plus importante que le fond.

Pour l'expert, une chose est certaine: c'est Donald Trump qui l'a emporté et surtout "Joe Biden qui a perdu". Là où l'ancien président a été "pareil à lui-même", le président actuel ne s'est pas montré à la hauteur de l'importance de cette soirée. "Il a été très mauvais", assène Serge Jaumain.