Un médaillé de la lutte contre le terrorisme: voici qui est Shamsud-Din Jabbar, l'auteur présumé de l'attaque à La Nouvelle-Orléans

Shamsud-Din Jabbar, un citoyen américain né au Texas et âgé de 42 ans, était agent immobilier et ancien militaire. Il était père de trois enfants et deux fois divorcé. Le président Joe Biden a expliqué que "quelques heures à peine avant l'attaque", le suspect avait "publié sur les réseaux sociaux des vidéos indiquant qu'il était inspiré par l'Etat islamique" et témoignant d'un "désir de tuer".

Plusieurs médias américains citant des enquêteurs révèlent que M. Jabbar a enregistré des vidéos, apparemment alors qu'il était au volant la veille de l'attaque. Le New York Times affirme qu'il y "prête allégeance à l'Etat islamique".