Un mort à Kiev dans de nouvelles frappes russes: voici les cibles qui étaient visées

Des explosions ont retenti vendredi matin dans la capitale ukrainienne. "Selon des premières informations, une personne a été tuée", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire de la ville, Sergiy Popko. Deux personnes ont aussi été hospitalisées "et des débris sont tombés dans quatre zones, incendiant des voitures et des bâtiments", a complété de son côté le maire de Kiev, Vitali Klitschko sur Telegram.

La Russie a revendiqué ces frappes, arguant qu'il s'agissait d'une riposte à une attaque ukrainienne. "En réponse (...), une frappe groupée a été menée ce matin avec des armes de précision à longue portée contre le centre de contrôle (des services spéciaux ukrainiens) SBU, le bureau d'études Loutch, basé à Kiev, qui conçoit et fabrique des systèmes de missiles Neptune", a indiqué l'armée russe dans un communiqué, assurant que "toutes les cibles ont été touchées".

Au cours de sa conférence de presse annuelle à la télévision, le président russe Vladimir Poutine avait proposé jeudi aux Occidentaux un "duel de hautes technologies du XXIe siècle" entre le missile russe "Orechnik" et leurs moyens de défense antiaérienne.

Les autorités ukrainiennes ont également signalé vendredi des attaques de missiles dans la ville de Kherson dans le sud du pays, où une personne a été tuée et six blessées, ainsi que dans plusieurs autres villes et villages.