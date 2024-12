Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine estime que son pays aurait dû se lancer à l'assaut de son voisin "plus tôt"

Le président russe Vladimir Poutine a estimé jeudi que son pays aurait dû se lancer à l'assaut de l'Ukraine "plus tôt" et s'y être mieux préparé, assurant que la Russie a été "trompée" et "contrainte" de lancer son offensive.

"S'il était possible de revenir en arrière, en sachant ce qui se passe aujourd'hui, j'aurais envisagé de décider de lancer une opération spéciale (en Ukraine) plus tôt", a déclaré M. Poutine lors de sa grande conférence de presse annuelle.