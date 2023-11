Un nouveau groupe de blessés est arrivé de Gaza en Égypte

Six ambulances transportant des blessés est arrivé lundi en Égypte en provenance de la bande de Gaza via le terminal de Rafah, a indiqué à l'AFP un responsable, après la reprise des évacuations du territoire palestinien bombardé sans relâche par l'armée israélienne.

Les blessés doivent être transférés vers des hôpitaux en Égypte. L'évacuation des citoyens étrangers, dont 55 Égyptiens, bloqués à Gaza devait également reprendre ce lundi, a précisé sous couvert de l'anonymat ce responsable du côté égyptien du point de passage.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement du mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir à Gaza a annoncé la réouverture lundi du terminal de Rafah, qui relie Gaza à l'Égypte, pour permettre l'évacuation d'étrangers et de binationaux bloqués dans le petit territoire palestinien assiégé et pilonné par Israël depuis l'attaque inédite du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre.