Une alerte de haute sécurité est en place depuis jeudi au Bangladesh

Une alerte de haute sécurité est en place pour l'ensemble du Bangladesh depuis jeudi à la suite des manifestations étudiantes qui ont lieu à grande échelle dans le pays, indique le SPF Affaires étrangères dans un nouvel avis aux voyageurs mis en ligne vendredi. Ce dernier appelle les personnes sur place à "faire preuve de la plus grande vigilance".

"Il est fortement conseillé d'éviter les manifestations et rassemblements et de s'informer régulièrement", peut-on également lire dans l'avis. "Les manifestations étudiantes s'accompagnent de violences depuis le 11 juillet et ont conduit à une coupure presque totale d'internet dans la capitale Dhaka, alors que les lignes téléphoniques ont également été interrompues."

Le SPF Affaires étrangères ajoute qu'à l'exception de la ville portuaire de Chittagong elle-même, "les déplacements vers la région des Chittagong Hill Tracts sont strictement déconseillés (notamment les districts de Khagrachari, Rangamati et Bandarban)". "Un risque d'attaques terroristes subsiste, en particulier sur des étrangers et dans les lieux et quartiers fréquentés par ceux-ci."