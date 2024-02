Une "augmentation exponentielle" des violations des droits humains au Nicaragua

Le rapport du Groupe des droits de l'homme sur le Nicaragua affirme que le gouvernement du président Daniel Ortega commet des "abus et des crimes" pour "éliminer toutes les voix critiques et dissuader, à long terme, toute nouvelle organisation et initiative de mobilisation sociale".

Toutefois, "la situation s'est aggravée" en raison de la "consolidation et de la centralisation de tous les pouvoirs et institutions de l'État", en particulier du pouvoir judiciaire, entre les mains d'Ortega et de son épouse et vice-présidente, Rosario Murillo, est-il ajouté.

Le Groupe d'experts est un organe indépendant mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Créé en mars 2022, il est chargé de mener des enquêtes approfondies sur tous les abus commis au Nicaragua depuis avril 2018, lorsque des manifestations contre le gouvernement Ortega ont été réprimées dans le sang, faisant 355 morts et des centaines de personnes emprisonnées.

Le 9 février 2023, le gouvernement Ortega a libéré 222 prisonniers politiques expulsés vers les États-Unis et déchus de leur nationalité, accusés d'être des "traîtres à la patrie". Une semaine plus tard, 94 dissidents en exil ont également été déchus de leur nationalité.