Une bombe de 250 kg explose dans un aéroport japonais: un avion de ligne l'évite de justesse

D'autres munitions américaines non explosées auraient été trouvées en 2011 et en 2021 dans l'aéroport, ainsi que sur un chantier de construction voisin en 2009.

Avant de larguer sur Hiroshima et Nagaski les bombes atomiques qui y ont fait 214.000 morts en août 1945, l'armée américaine a également lourdement bombardé des dizaines d'autres villes japonaises et sites jugés stratégiques.

Bombes datant de la Seconde Guerre mondiale

Ces bombardements ont fait des centaines de milliers de morts, dont environ 100.000 à Tokyo en une seule nuit, en mars 1945.Sur une période de douze mois achevée en avril dernier, l'armée japonaise a retiré en toute sécurité 2.348 engins non explosés, dont 441 dans le département insulaire d'Okinawa (sud), selon les Forces d'autodéfense.

L'archipel d'Okinawa a été une zone de conflit majeure pendant la Seconde Guerre mondiale, où environ 200.000 personnes ont perdu la vie, dont 60% de civils. Plus de 1.800 tonnes de bombes non explosées joncheraient encore la région. "La plupart d'entre elles sont des bombes américaines datant de la Seconde Guerre mondiale, mais certaines sont des restes de l'armée japonaise", a déclaré un porte-parole du bureau de l'état-major interarmées.