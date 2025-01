"Une zone de guerre": les témoins de l'attaque à la Nouvelle-Orléans choqués

"Il y avait des corps et du sang (...). C'était comme dans un film": les témoins mercredi de l'attaque sanglante d'un homme qui a foncé avec son véhicule sur la foule venue pour le Nouvel An à la Nouvelle-Orléans, tuant au moins dix personnes, partagent des visions d'horreur.

Un autre témoin, Jimmy Cothran, a relaté à la chaîne ABC avoir couru avec ses amis vers un bâtiment pour se protéger. Ils sont montés sur un balcon et ont regardé en contrebas.

"Ce qu'on a vu, c'était de la folie. Je veux dire, quelque chose tout droit sorti d'un film (...). On a immédiatement compté, je dirais, dix corps - six clairement décédés et les autres hurlant sans personne autour."

"On est restés là et on a regardé un moment", raconte-t-il à ABC.

"Film d'horreur"

Jimmy Cothran a critiqué le manque de barrières pour protéger une zone où les personnes se rassemblent en masse, en particulier le jour du Nouvel An à la Nouvelle-Orléans, ville de fête et de musique.