USA: la Fed envisage une baisse des taux en septembre, avant que le chômage ne grimpe

La banque centrale américaine (Fed) a maintenu mercredi ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 20 ans, mais a ouvert la voie à une baisse en septembre, préoccupée désormais par une hausse du chômage, et non plus seulement par l'inflation.

Les responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont décidé mercredi de conserver les taux de l'institution dans la fourchette de 5,25 à 5,50% dans laquelle ils se trouvent depuis un an. Une décision prise à l'unanimité.