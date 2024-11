Victoire de Trump: qui est Pete Hegseth, choisi pour le Pentagone et accusé d'agression sexuelle en 2017?

Un choix polémique

Le choix de Donald Trump de nommer cette figure de la télévision à la tête d'un ministère comptant 3,4 millions de soldats et d'employés civils et un budget faramineux de plus de 850 milliards de dollars annuels a défrayé la chronique à Washington, et les débats au Sénat sur sa confirmation s'annoncent houleux malgré la majorité républicaine au Congrès.

Dans de récentes prises de position, Pete Hegseth a dénoncé les tendances progressistes au sein de l'armée américaine et s'oppose en outre à la présence de femmes dans les troupes de combat.

Ce diplômé de Princeton et Harvard a été marié trois fois, son premier mariage s'étant terminé en 2009 en raison de son infidélité, a rapporté le Washington Post.

Sa deuxième union s'est terminée en septembre 2017, un mois après la naissance de l'enfant qu'il a eu avec une productrice de Fox News, devenue depuis sa troisième épouse, selon plusieurs médias américains.