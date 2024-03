Vingt-trois militaires tués au Niger dans une embuscade "terroriste"

L'attaque a eu lieu dans la région de Tillabéri, située dans la zone dite des "trois frontières" entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso et connue pour être un repaire des jihadistes sahéliens.

L'opération avait pour "objectif de rassurer les populations victimes des exactions des groupes armés terroristes : assassinats extorsion de fonds, vols de bétail...", ajoute-t-il.

"Plus d'une centaine de terroristes à bord de véhicules et de motos" ont attaqué une unité de l'armée entre les localités de Teguey et Bankilaré à l'aide de "bombes artisanales et de véhicules kamikazes", précise le communiqué.

"Malgré la riposte énergique, nous déplorons 23 valeureux militaires tombés sur le champ d'honneur et 17 blessés", ajoute-t-il.