Violences en RDC: le Rwanda suspend la coopération au développement avec la Belgique

Le Rwanda suspend la coopération au développement avec la Belgique sur fond de tensions diplomatiques.

De son côté, le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé mardi avoir convoqué le Haut commissaire rwandais, équivalent d'un ambassadeur, à la suite de l'avancée des troupes rwandaises et du groupe armé M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. "Le Royaume-Uni condamne fermement les avancées des forces de défense rwandaises et du M23", qui "constituent une violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo", a indiqué le Foreign Office dans un communiqué.



Le Royaume-Uni a appelé le Rwanda à "retirer immédiatement" ses troupes de RDC, à "cesser toutes les hostilités et à revenir au dialogue à travers des processus de paix sous supervision africaine".

Le M23 et les troupes rwandaises se sont emparés fin janvier de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu, puis dimanche de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu voisin.