Yémen: un navire attaqué par les rebelles Houthis semble avoir coulé

Un cargo attaqué la semaine dernière par les rebelles Houthis et abandonné au large du Yémen semble avoir coulé en mer Rouge, a indiqué l'agence de sécurité maritime britannique (UKMTO).

Le M/V Tutor, un navire grec battant pavillon libérien, avait été frappé le 12 juin par un drone maritime et un missile, provoquant la mort d'un membre d'équipage philippin et de graves dégâts, selon les Etats-Unis, qui dirigent une coalition en mer Rouge et dans le golfe d'Aden contre ces rebelles soutenus par l'Iran.

Les forces maritimes déployées dans la zone ont fait état "de débris maritimes et d'hydrocarbures aperçus au dernier endroit signalé", a affirmé mardi soir UKMTO. "On pense que le navire a coulé", a ajouté l'agence.