250 tonnes pour 162 mètres de haut: l'impressionnante tour de l'Otan à Court-Saint-Etienne va être détruite

Cette démolition sera très suivie par les habitants de Court-Saint-Etienne. En effet, cette tour fait partie du paysage depuis plus de 70 ans. "Même si de nombreux riverains ne la trouvent pas jolie, elle agit comme un repère", indique notre journaliste envoyé sur place, Gautier Falque. Il faut dire que la construction est énorme : 250 tonnes et 162 mètres de hauteur, "c'est 160 de plus que l'Atomium, mais deux fois moins grande que la tour Eiffel".

Obsolète depuis longtemps

Bien qu'elle soit imposante, elle est inutilisée depuis de nombreuses années. "Dans les années 50, elle avait été construite pour placer des radars de l'Otan. Mais avec l'apparition des satellites, elle est devenue obsolète", précise Gautier Falque. Les propriétaires qui possèdent le terrain depuis une dizaine d'années ont donc décidé de la détruire, car elle représente des coûts d'entretien.