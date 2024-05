Le premier "échangeur en diamant" va voir le jour à Mont-Saint-Guibert: va-t-il y en avoir bientôt partout en Wallonie?

Vous l'avez sans doute remarqué si vous circulez dans la région de Mont-Saint-Guibert, le carrefour des nationales 4 et 25 est en train d'être réaménagé en "échangeur en diamant". De quoi s'agit-il? En verra-t-on fleurir à plusieurs endroits à terme en Wallonie?

Un des éléments majeurs du projet: la route souterraine. Elle va passer sous la Nationale 4 et va relier l'E411 et la Nationale 25 vers Nivelles. En surface, des feux synchronisés ont pour mission d'organiser la circulation. Avec cet échangeur, la volonté est de fluidifier le trafic dans cette zone très fréquentée, située à proximité de parcs d'activité économique.

Le carrefour des nationales 4 et 25 à Mont-Saint-Guibert est très fréquenté. Si vous y passez, vous avez vu que le rond-point a disparu pour laisser place à un vaste chantier. À la fin des travaux, c'est un échangeur en diamant qui trônera à cet endroit. Son nom fait référence à sa forme particulière.

C'est la première fois qu'il y a un pareil dispositif en Wallonie. Mais cela représente un certain budget: 24 millions d'euros.

"Aux heures de pointe, nous avions régulièrement des remontées de file sur la E411, avec tous les dangers que ça engendre", explique David Ksenicz, chef de projet au SPW mobilité et infrastructures.

"Dans un système, je pense, où d'une part, il y aurait d'abord un problème de congestion, clairement dit. Là où ça va bien, on ne va pas aller s'amuser à investir plus de 20 millions pour faire un tel système. Un endroit où un axe est très clairement prioritaire et où il faut quasiment lui faire une voie unique pour lui tout seul", précise Jean-Luc Gosselin, de la Sofico.

La fin du chantier à Mont-Saint-Guibert est prévue au printemps 2026. Dans cet échangeur, se trouveront aussi un parking de covoiturage et des pistes cyclables.